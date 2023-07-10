TEM'de bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil alev yandı. Kazada sürücü Yusuf Çelik hayatını kaybetti.

TEM'de bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde İstanbul'dan Edirne yönüne giden Yusuf Çelik'in (39) kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.

Takla atıp ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı.

TEM'de bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü - 1

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

TEM'de bariyere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü - 2

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise sürücü Yusuf Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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