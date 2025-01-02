TEM’de buzlanma kazası: İstanbul yönünde trafik durdu

İstanbul TEM Otoyolu’nda buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi.



Kaza saat 09.00 sıralarında otoyolun Büyükçekmece mevkisinin Hadımköy Gişeler yönünde yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, 34 FIM 703 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma ve ıslaklık yüzünden sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıktı.



Araba bariyerlere saplanarak ağır hasar aldı.



Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler ekiplere haber verdi.



Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken ekipler kaza yapan aracı kaldırdı.