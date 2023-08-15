TEM'de camdan sarkarak yumruk attı

TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.



Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti.



Ticari araç içindeki kişi, camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı.



Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki kişi, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı.



Yaşanan olayı izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.

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