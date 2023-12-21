TEM'de dehşet anları: Eşini engelli çocuğunun yanında dövdü

TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkii Ankara istikametinde Alman plakalı otomobil ile seyreden sürücü O.M., eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda oturan adam, arka koltuğa uzanarak eşine vurmaya başladı.



Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.'ye yolcu koltuğunda oturan kişi müdahale etmedi.



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı.



Ancak kadın eşinden şikayetçi olmadı. O ANLAR KAMERADA NTV’yi sosyal medyadan takip edin