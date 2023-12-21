TEM'de dehşet anları: Eşini engelli çocuğunun yanında dövdü

İstanbul Sarıyer'de, seyir halinde olan araç içerisindeki adam, tartıştığı eşini arka koltuğa uzanarak engelli çocuğunun yanında dövdü. O anlar, trafikteki başka sürücüler tarafından kaydedildi.

TEM'de dehşet anları: Eşini engelli çocuğunun yanında dövdü

TEM Otoyolu Sarıyer Baltalimanı mevkii Ankara istikametinde Alman plakalı otomobil ile seyreden sürücü O.M., eşi N.M. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför koltuğunda oturan adam, arka koltuğa uzanarak eşine vurmaya başladı.

Kadına engelli çocuğunun yanında dakikalarca vuran O.M.'ye yolcu koltuğunda oturan kişi müdahale etmedi.

TEM'de dehşet anları: Eşini engelli çocuğunun yanında dövdü - 1

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri, darp edilen kadına ulaştı.

Ancak kadın eşinden şikayetçi olmadı.

O ANLAR KAMERADA

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