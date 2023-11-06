TEM’de devrilen kamyonet trafiği aksattı: Yoğunluk yüzde 70'i geçti

Osman E’nin kullandığı kamyonetin lastiği Çakmak mevkisinde patladı.
Kontrolden çıkan araç devrilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzere olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Devrilen kamyonet çekiciyle olay yerinden kaldırılınca trafik akışı normale döndü.
İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren artan trafik, yüzde 70'lere çıktı.
Özellikle kazanın yaşandığı FSM köprüsü güzergahında iki yönlü trafik yoğunluğu devam ediyor.
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