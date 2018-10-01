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İstanbul'da TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolunda saat 16.00 sıralarında TEM'den çıkarak Başakşehir yönünde seyir halinde olan saman yüklü TIR, virajı alırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan dönerek devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, devrilen TIR'ı vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları sürüyor.