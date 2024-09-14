TEM'de durdurulan 3 araçtan 101 ruhsatsız tabanca çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 otomobil durduruldu.



Araçlarda yapılan aramalarda, parçalara ayrılmış ve montaj sonrası atışa hazır hale getirilebilen 101 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 299 şarjör, kolilere konulmuş halde ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Dün emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutukland