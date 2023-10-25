TEM'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilde bulunan sürücü C.B. ile Y.B.’nin yaralandığı, Gökhan Usanmaz’ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Gökhan Usanmaz’ın cenazesi, polisin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.