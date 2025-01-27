TEM'de feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

TEM Otoyolu’nun İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında saat 12.00 sıralarında Ankara yönüne giden İ.V.A. yönetimindeki 01 DM 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı.



Otomobil, yerinden sökülen bariyerin altına girdi. Kazada, aynı aileden sürücü İ.V.A. ile yanındaki M.A., D.A. ve E.A. yaralandı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

