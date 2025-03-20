TEM'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Şirintepe mevkisinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 4 tır ile 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE, otoyol jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada tıra arkadan çarpan 34 GYA 918 plakalı otomobildeki sürücü Selim Kılıç (30) ile Kadir Balaban (38) hayatını kaybetti. 2'si ağır 4 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, Şehir Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapandı.