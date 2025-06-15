TEM'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Gebze ilçesi geçişi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde Ankara yönüne giden Ö.İ.’nin kullandığı yolcu otobüsü ile G.Ö.'nün idaresindeki otomobil çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü G.Ö. ve otobüsteki yolcular S.Ö. ile H.Ö. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.Ö. ile S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.