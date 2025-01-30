TEM’de feci kaza: Bariyere çarpıp devrildi ardından taksi çarptı

Kocaeli'de TEM Otoyolu’nda bariyere çarpan bir cip devrildi. Devrilen cipe aynı istikamette ilerleyen ticari taksi çarptı. Cipin sürücüsü hayatını kaybetti, taksi sürücüsü Ş.K. ise yaralandı.

TEM’de feci kaza: Bariyere çarpıp devrildi ardından taksi çarptı

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine giden Volkan Artun idaresindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cip devrilirken, araçtan fırlayan sürücü Volkan Artun, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. 

TEM’de feci kaza: Bariyere çarpıp devrildi ardından taksi çarptı - 1

Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki ticari taksi ise duramayarak devrilen cipe çarptı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü sağlandı.

Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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