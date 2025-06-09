TEM'de feci kaza! Bariyere çarpıp sürüklendi: 7 yaralı
TEM Otoyolu'nun Körfez geçişinde kontrolden çıkan cip, bariyere çarparak sürüklendi. Kazada yedi kişi yaralandı.
Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, yedi kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul yönü Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi.
F.B. idaresindeki 34 FNC 442 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp, sürüklendi.
Su kanalına yuvarlanan araçta bulunan ikisi çocuk yedi kişi, yaralandı.
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yedi yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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