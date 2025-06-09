TEM'de feci kaza! Bariyere çarpıp sürüklendi: 7 yaralı

Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk, yedi kişi yaralandı.

Su kanalına yuvarlanan araçta bulunan ikisi çocuk yedi kişi, yaralandı.



İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Yedi yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.