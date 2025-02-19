TEM’de feci kaza: Hurda yığınına dönen araçta iki kişi öldü

Hatay’da meydana gelen kazada iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı.



Kaza, TEM Otoyolu Dörtyol kavşağında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Orhan U. yönetimindeki otomobil ile 80 GY 933 plakalı TIR, çarpıştı.



Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Orhan U. ve Esma U. yaşamını yitirirken otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı.



Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.