TEM'de feci kaza: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sodyum bikarbonat yüklü tankerle TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın ardından tanker ve TIR'da yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kazada yaralanan tanker ve TIR'ın sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Araçlardaki yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.



Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli girişinden geri çevrilerek D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.