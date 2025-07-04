TEM'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
TEM Otoyolu'nun Büyükçekmece geçişinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun
Büyükçekmece'deki Karaağaç mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hadımköy Yolu'na girmeye çalışan 34 KN 5535 plakalı otomobil ile 34 EBY 629 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş metrelerce savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü İlhan Göktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Göktaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.
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