TEM'de feci kaza: Motosikletlinin kolu koptu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'nda devrilen motosiklet, sürüklenip bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün sol kolu koparken, arkasında yolcu olarak bulunan kişi de yaralandı.

TEM'de feci kaza: Motosikletlinin kolu koptu

'nin Kartepe ilçesi, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı mevkiinde öğle saatlerinde A.K. (41) kullandığı motosikletle orta şeritte ilerlediği sırada, önüne çıkan TIR’ı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet devrilirken, sürücüsü A.K. ve arkasında oturan S.K. (35), asfaltta sürüklendi.

Sürücü A.K. bariyerlere çarpınca sol kolu koptu, yolcu olarak bulunan S.K. ise yaralandı.

TEM'de feci kaza: Motosikletlinin kolu koptu - 1

Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip, bariyerlere çarparak durdu.

Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

A.K.'nin kopan kolu da ambulansla hastaneye götürüldü.

Çağrılan çekici ile motosiklet olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sürücü A.K.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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