TEM'de feci kaza: TIR'a çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen otomobilde yolcu konumunda bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak olay yerinde hayatını kaybetti. İpek Kurt'un oğlu olan sürücü Berat Kaan Y. kazayı yara almadan atlattı.

"BEN ŞİMDİ NASIL YAŞAYACAĞIM"



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltuğunda hayatını kaybeden annesini gören sürücü, “Bir şey söyleyin, ben şimdi nasıl yaşayacağım” dedi.



Bölgede kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.