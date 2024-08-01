TEM'de feci kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Pendik istikametine ilerleyen Turgut K'nın kullandığı 27 LA 815 plakalı otomobil ile Armağan D. idaresindeki TIR çarpıştı.



Kazada otomobil içerisindeki bir çocuk ile sürücü Turgut K. yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

