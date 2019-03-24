İstanbul'da Sancaktepe TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'ne gelmeden Kadıköy istikametinde saat 17.45 sıralarında servis minibüsü sürücüsü Suat B., iddiaya göre önünde bir anda duran ve kazanın ardından uzaklaşan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Suat B.'nin durmasıyla birlikte arkasındaki Fırat D.'nin kullandığı İETT otobüsü duramayarak servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü, su kanalını aşıp yol kenarındaki çim alana çıktı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından Kadıköy istikametinde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya karışan servis minibüsünde bulunan Ergün B., "Önümüzde otomobil bir anda durdu. Ona vurmamak için biz de ani fren yaptık. Bunun üzerine arkamızdaki otobüs duramayarak bize çarptı. 4 kişi yaralandı ama durumu ağır olan kimse yok, boyunlarından falan hafif yaralandılar" dedi.