TEM'de ilginç kaza: Yolun ortasında yatan kişiyi metrelerce sürükledi

TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde aracı ile seyreden Selahattin D., yerde yolun ortasında yatan kişinin üzerinden geçti ve bir süre şahsı sürükledi.

Selahattin D., aracını sağa çekip baktığında yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini fark etti ve trafiği durdurup polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Yunus Yıldırım olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurduktan sonra yaptıkları incelemede Yunus Yıldırım'ın motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletini emniyet şeridine park edip karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yıldırım’a plakası öğrenilemeyen bir başka aracın çarptığı, çarpan aracın da olay yerinden uzaklaştığı Selahattin D. tarafından iddia edildi. Yıldırım'ın ölümüne hangi aracın neden olduğu araştırılıyor.