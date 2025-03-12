TEM'de ilginç kaza: Yolun ortasında yatan kişiyi metrelerce sürükledi
TEM Otoyolu yolun ortasında yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üstünden geçen sürücü, metrelerce altında sürükledi. Ne olduğunu anlamak için aracından aşağı inen ve yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini gören sürücü, polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, çarptığı kişinin başka bir araç tarafından ezilerek hayatını kaybettiğini iddia etti.
TEM Otoyolu yan yol Ankara istikametinde aracı ile seyreden Selahattin D., yerde yolun ortasında yatan kişinin üzerinden geçti ve bir süre şahsı sürükledi.
Selahattin D., aracını sağa çekip baktığında yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini fark etti ve trafiği durdurup polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Yunus Yıldırım olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurduktan sonra yaptıkları incelemede Yunus Yıldırım'ın motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen bir sebeple motosikletini emniyet şeridine park edip karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması ile hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yıldırım’a plakası öğrenilemeyen bir başka aracın çarptığı, çarpan aracın da olay yerinden uzaklaştığı Selahattin D. tarafından iddia edildi. Yıldırım'ın ölümüne hangi aracın neden olduğu araştırılıyor.
2. ARAÇ İDDİASI
Selahattin D., aracıyla yerde yatan Yunus Yıldırım'ın üzerinden geçmeden önce Yıldırım'ın hayatını kaybetmiş olduğunu iddia etti. Selahattin D.'nin ifadesi alınırken feci şekilde hayatını kaybeden 35 yaşındaki Yıldırım'ın cenazesi ise olay yerine gelen cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cenazenin kaldırılmasının ardından polis ekipleri kapatılan yolu yeniden trafiğe açtı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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