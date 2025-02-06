TEM’de İstanbul yönünü kapatan kaza

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde makaslayan TIR, otoyolun İstanbul yönünde trafiği durdurdu. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin müdahale ettiği TIR, iki saat süren çalışma sonrası bulunduğu yerden kaldırıldı. Olay nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM’de İstanbul yönünü kapatan kaza

TEM Otoyolu’nun geçişinde makaslayan TIR, İstanbul yönünü kilitledi.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez Kirazlıyalı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul yönüne ilerleyen TIR, henüz bilinmeyen sebepten dolayı makasladı.

Yol kenarındaki alana kayarak durabilen TIR’ın dorsesi İstanbul yönünü trafiğe kapattı.

TEM’de İstanbul yönünü kapatan kaza - 1 Otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre durdu

Olay yerine hemen jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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