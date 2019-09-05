İstanbul'da Esenyurt TEM Otoyolu Ankara istikameti Hadımköy gişeler mevkiinde saat 10.30 sıralarında iddiaya göre, kamyonet sürücüsü Ömer Yılmaz, önünde seyreden bir başka kamyonete çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyonet devrildi. Yaşanan kazada aracın sürücüsü Yılmaz, yara almadan kurtuldu.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI
Kaza sonrası TEM Otoyolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Trafik polislerinin vinç tarafından düzeltilen kamyoneti emniyet şeridine itmesi üzerine trafik tek şeritten devam etti.
Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan Ömer Yılmaz, "Önümüzdeki kamyonete vurmamak için yavaşladım o daha yavaştı freni asılınca ön taraftan yapışmayalım diye baktım uzakta arabalar sola kırdım sendeleyince toparlayamadım” dedi.