TEM’de kaza: 1’i çocuk 5 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.A. kontrolündeki hafif ticari araç, önce önünde seyir halinde olan ve plakası ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir TIR'a çarptı.

Kontrolden çıkarak savrulan hafif ticari araç daha sonrasında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından TIR'ın yoluna devam ettiği öğrenilirken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan T.I., C.I., E.I., N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.