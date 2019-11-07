TEM'de kaza: Lüks otomobil takla attı

İstanbul'da TEM Altınşehir Viyadüğü Edirne istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Abdullah D.'nin kullandığı 69 BN 159 plakalı panelvan minibüs, arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdu. 34 BMA 53 plakalı otomobilin sürücüsü Cemal S. emniyet şeridindeki araca çarparak takla attı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bariyerlerin üzerinden çimenlik alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kazanın olduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Cemal S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Hafif şekilde yaralanan Cemal S.'nin hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Abdullah D.'nin polis ekiplerine verdiği ifadede "Cemal S. trafikte makas atıp zikzaklar çizerek, çok hızlı gitti" dediği öğrenildi.
Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.