TEM'de kaza: Otomobil kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı
24.11.2025 06:06
Anadolu Ajansı
AA
TEM Otoyolu'nda bir otomobil meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı. Devrilen kamyonet ile aracın sürücüleri yaralandı.
TEM Otoyolu İStanbul Ümraniye mevkisinde Ankara istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı yönde ilerleyen Ömer Yeşilfidan idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle meyve yüklü kamyonet yan yattı, otomobil ise büyük hasar aldı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından TEM'de trafik normale döndü.