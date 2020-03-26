TEM'de kimyasal madde yüklü TIR'da yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan TIR kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Halil Yavuz idaresindeki kimyasal madde yüklü TIR, Dilovası Rampası mevkisinde motor bölümünden alev aldı.



Alevleri fark eden sürücü Yavuz, TIR'ı olay yerinin yakınındaki park alanına çekerek itfaiyeye haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Yangın sonucu TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.



