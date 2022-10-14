TEM'de kontrolden çıkan minübüs ağaçlık alana uçtu

İstanbul'da TEM Otoyolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, ağaçlık alana düştü. Kazada 1'i yabancı uyruklu, 2 kişi yaralandı.

TEM'de kontrolden çıkan minübüs ağaçlık alana uçtu

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İstanbul - TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki minibüs, otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de A.B. ile minibüste bulunan Mısır uyruklu H.M'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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