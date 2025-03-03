TEM'de korkutan kaza: Hafriyat kamyonuna arkadan çarptı

Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe ilçesi geçişi Acısu mevkisinde meydana geldi.



A.N.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden E.A. idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü A.N.A., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından A.N.A., hastaneye kaldırıldı.