TEM'de makas attı: Plakadan cinayet çıktı

TEM Pendik Mehmetçik Vakfı mevkiinde Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yoğun trafikte art arda şerit değiştirerek tehlikeli şekilde ilerledi.



Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.



Polis, sürücü hakkında inceleme başlatırken dikkat çeken bir ayrıntıya ulaştı.



AYNI PLAKALI FARKLI OTOMOBİL



Görüntülerdeki aracın plakasını inceleyen polis, 2 Kasım 2024’te Kartal sahilinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Güngör’e çarparak ölümüne neden olan 34 AET 053 plakalı otomobille aynı plakaya sahip olduğunu belirledi.



Yapılan incelemede, Pendik’te makas atan araç ile Kartal’daki kazaya karışan otomobillerin farklı marka olduğu tespit edildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.