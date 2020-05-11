TEM'de 'makas' kazası: İki araç ters döndü

İstanbul'da Başakşehir TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen araç, önce emniyet şeridindeki arıza nedeniyle duran otomobile ardından da yolda seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Kaza saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobili arızalanan sürücü İ.A. otomobilini emniyet şeridine park etti. Bu sırada otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen araç sürücüsü M.D. önce park halindeki otomobile ardından seyir halindeki bir başka otomobile daha çarptı.



İKİ ARAÇ TERS DÖNDÜ



Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil ters döndü. Emniyet şeridindeki araçta ise hafif çapta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.