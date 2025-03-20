TEM’de makas kazayla bitti

İstanbul Başakşehir ’de otomobilin sürücüsünün makas atması sonucu meydana gelen trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. TEM Otoyolu’nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 FFT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir araca çarpıp takla attı.

Kaza anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi

Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra aynı şeritte durabildi. Sürücüyle yolcular araçtan çıkartıldı.



Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Hiç kimsenin yaralanmadığı trafik kazası, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.