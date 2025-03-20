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TEM’de makas kazayla bitti

İstanbul TEM Otoyolu’nda makas atan bir sürücü, aracın kontrolünü yitirip kaza yaptı. Bir süre sürüklenip durabilen araçta yaralanan olmadı.

TEM’de makas kazayla bitti

’de otomobilin sürücüsünün makas atması sonucu meydana gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

TEM Otoyolu’nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği 34 FFT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden başka bir araca çarpıp takla attı.

TEM’de makas kazayla bitti - 1 Kaza anı başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi

Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra aynı şeritte durabildi. Sürücüyle yolcular araçtan çıkartıldı.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Hiç kimsenin yaralanmadığı , başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

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