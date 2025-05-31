TEM'de makas tartışması: "Sen polis misin?" diyerek tepki gösterdi
TEM Otoyolu İstanbul Sultangazi mevkiinde makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsü ile kendisini uyaran motosikletli arasında tartışma çıktı.
TEM Otoyolu'nun İstanbul Sultangazi mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, seyir halindeyken makas atan otomobil sürücüsüne, arkadan gelen motosikletli tepki gösterdi.
Motosikletli, Cumhuriyet Mahallesi tünel girişinde korna çalarak otomobili durdurdu.
Otomobil sürücüsüne insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen motosikletli ile sürücü arasında tartışma yaşandı.
Otomobil sürücüsü motosikletliye, "Sen polis misin?" diye karşılık verdi. İkili arasında yaşanan tartışma motosikletlinin kask kamerasıyla kaydedildi.
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