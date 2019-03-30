TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yöne giden kamyonete yandan çarparak devrildi.
Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralanırken, araçta bulunan banyo malzemeleri yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yola dökülen banyo malzemeleri sebebiyle bir süre aksayan trafik, araçların ve malzemelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
TEM'de minibüs devrildi: 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
TEM Otoyolu'nun Seyrantepe mevkisinden Edirne istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aynı yöne giden kamyonete yandan çarparak devrildi.