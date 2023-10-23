TEM'de motosiklet kazası: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı mevkiinde öğle saatlerinde Ali Karaali (41), kullandığı motosikletle orta şeritte ilerlediği sırada, önüne çıkan TIR’ı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklet devrilirken, Ali Karaali ve arkasında oturan kuzeni Serdar Karaali (35), asfaltta sürüklendi.

Ali Karaali bariyerlere çarpınca sol kolu koptu, Serdar Karaali ise yaralandı.

Motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenip, bariyerlere çarparak durdu.



Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.