TEM’de motosiklet kazası (Sürücü metrelerce sürüklendi)

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu İstanbul yönü Sarımeşe mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 06 BYY 167 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi.
A.K. ve yolcu S.K. yola savrularak yaralandı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.
Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücü A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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