TEM’de motosiklet kazası (Sürücü metrelerce sürüklendi)

Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Sürücü A.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.