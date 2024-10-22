TEM'de motosikletiyle asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü

İstanbul'da Esenler TEM Otoyolunda bir motosikletli, seyir halindeki asfalt yenileme aracına arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay S. (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM'de motosikletiyle asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Esenler TEM Otoyolu Tekstilkent mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Berkay S. (20) kontrolündeki 34 HEZ 223 plakalı , bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen 34 HSM 278 plakalı asfalt yenileme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve motosiklet yola savruldu. Kazada 20 yaşındaki Berkay S. hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan ismi öğrenilemeyen asfalt yenileme aracının şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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