TEM'de otomobil alev alev yandı
TEM Otoyolu Kocaeli Körfez geçişinde bir otomobil alev alev yandı.
TEM Otoyolu'nda İstanbul istikameti Körfez geçişi Kirazlıyalı mevkiinde bayram tatilinden dönenleri taşıdığı öğrenilen otomobil bir anda alev aldı.
Saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale etti.
Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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