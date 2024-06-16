TEM’de otomobil devrildi: 5 yaralı

TEM Otoyolu’nun Çorlu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil devrildi. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

TEM’de otomobil devrildi: 5 yaralı

TEM Otoyolu’nda devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Çorlu gişeler mevkisine 5 kilometre mesafede meydana geldi.

Edirne’den İstanbul yönüne giden Oğuz Kudal’ın kontrolünü yitirdiği 34 BRS 558 plakalı otomobil, devrilerek ters döndü.

Kazada sürücü Kudal ile Burcu Kudal, Begüm Metin, Burak Can Tunceli ve 4 yaşındaki Masal Kudal yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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