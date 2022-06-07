TEM'de otomobil duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir otomobil, TEM otoyolunda Çamlıca gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki TIR'a arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle otoyolun kenarına savrulan otomobildeki sürücü ve yolcu, araç içinde sıkıştı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



KAZA ULAŞIMI BİR SÜRE AKSATTI



Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı.



TIR sürücüsü, polis tarafından ifade işlemleri için karakola götürüldü.



Otoyolda kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, çekici yardımıyla kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.