TEM'de otomobil duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul TEM otoyolu Çamlıca mevkiinde bir otomobil, park halindeki TIR'a çarptı. Yaşanan kazada, otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.06.2022 - 07:01

TEM'de otomobil duran TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir otomobil, TEM otoyolunda Çamlıca gişelerini geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otoyolun kenarına savrulan otomobildeki sürücü ve yolcu, araç içinde sıkıştı.

verilmesi üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ULAŞIMI BİR SÜRE AKSATTI

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

TIR sürücüsü, polis tarafından ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Otoyolda kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, çekici yardımıyla kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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