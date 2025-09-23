TEM'de peçete satan engelli kişi kazanın ortasında kaldı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde minibüs, TIR ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Minibüs, yolun taralı alanında peçete satan tekerlekli sandalyeli kişiye de çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Yolda oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.