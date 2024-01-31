TEM’de tehlikeli anlar: Seyir halindeyken kavga ettiler

TEM Otoyolu’nda TIR ve hafriyat kamyonu sürücüsünün seyir halindeyken giriştiği tartışma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.



Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu, Esenyurt yönünde meydana geldi.



İddiaya göre seyir halindeki TIR ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında yol tartışması çıktı.



Çıkan tartışma sonrası sürücüler birbirlerinin önüne geçmeye başladı.



Bir süre sonra hafriyat kamyonu sürücüsü TIR’ı yolun dışına kadar sıkıştırırken kazanın eşiğinden dönüldü.



Trafiğin birbirine girdiği o anlar ise seyir halindeki bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.