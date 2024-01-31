TEM’de tehlikeli anlar: Seyir halindeyken kavga ettiler

İstanbul’da TEM Otoyolu Esenyurt mevkisinde seyreden TIR ile hafriyat kamyonu sürücüsü, seyir halindeyken yol tartışmasına tutuştu. Kazanın eşiğinden dönülen anlar, arkadan gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

TEM’de tehlikeli anlar: Seyir halindeyken kavga ettiler

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TEM Otoyolu’nda TIR ve hafriyat kamyonu sürücüsünün seyir halindeyken giriştiği tartışma, güvenliğini tehlikeye düşürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu, Esenyurt yönünde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki TIR ile hafriyat kamyonu sürücüleri arasında yol tartışması çıktı.

Çıkan tartışma sonrası sürücüler birbirlerinin önüne geçmeye başladı.

Bir süre sonra hafriyat kamyonu sürücüsü TIR’ı yolun dışına kadar sıkıştırırken kazanın eşiğinden dönüldü.

Trafiğin birbirine girdiği o anlar ise seyir halindeki bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...