TEM’de TIR'a çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan O.U. ve S.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Öte yandan, S.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.