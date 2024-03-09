TEM’de TIR'a çarpan panelvan ikiye bölündü

TIR şoförleri araçlarından durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Panevlandan çıkartılan M.A.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi.



Öte yandan, M.A.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hurdaya dönene panlevan ile kazaya karışan tırlar yoldan kaldırıldı.



Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.