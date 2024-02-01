TEM’de TIR'la çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ağır yaralı

TEM otoyolu Kocaeli geçişinde TIR'la çarpışan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

TEM’de TIR'la çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ağır yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevki Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden Y.M. hakimiyetindeki TIR ile R.A. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmamanın şiddetiyle sürüklenen otomobil kağıt gibi ezilirken, sürücü R.A. ve H.N. isimli yolcu araçta sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri R.A. ve H.N.’yi otomobilin kapsını keserek çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.A. ve H.N çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

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