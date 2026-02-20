TEM'de TIR'lar çarpıştı. İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
20.02.2026 14:23
Anadolu Ajansı
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde iki TIR çarpıştı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki TIR çarpıştı.
Kaza sonucu mukavva yüklü TIR devrildi. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı.
Ekiplerin yolu ulaşıma açma çalışması sürüyor.