TEM'de trafiği kilitleyen kaza

İstanbul TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ilerleyen M.M.A. yönetimindeki TIR, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM'de trafiği kilitleyen kaza - 1

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TIR'ın kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışması yaparken trafik akışı da normale döndü.

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