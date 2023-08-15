TEM'de trafiği kilitleyen kaza

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ilerleyen M.M.A. yönetimindeki TIR, İstanbul Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.



TIR'ın kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışması yaparken trafik akışı da normale döndü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin