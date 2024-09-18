TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Kocaeli'de TEM İzmit Batı Gişeler yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Erkan Elmas (48), hayatını kaybetti.

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Akşam saatlerinde Ankara istikametine ilerleyen Erkan Elmas yönetimindeki 34 BAD 833 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkan Elmas’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

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