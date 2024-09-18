TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Akşam saatlerinde Ankara istikametine ilerleyen Erkan Elmas yönetimindeki 34 BAD 833 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri parçalayıp refüjdeki yön tabelası direğine çarptı.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkan Elmas’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, Karayolları ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.
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