TEM'de zincirleme kaza

Bolu'da kar yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı, İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor.

TEM'de zincirleme kaza

'da TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 TIR, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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