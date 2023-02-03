TEM'de zincirleme kaza

Bolu'da TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 TIR, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.





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