TEM'de zincirleme kaza: 25 araç birbirine girdi

Corona virüs salgınının önüne geçebilmek için alınan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının 2. gününde otoyolda araç yoğunluğu yaşanıyor. Ancak sağanak yağış, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde Ankara istikametinde sabah saatlerinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi.

2 FARKLI KAZADA 25 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ



2 farklı kazada 25 araç birbirine girdi. Yaralının olmadığı kazalarda, maddi hasar oluştu. Kazaların meydana geldiği şeritler trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak verildi.

Kazaya karışan bir araç sürücüsü kaza anını anlatarak, “Önümde 10 aracın kaza yaptığını gördüm. Ben çarpmamak için durunca arkamdan gelen araçlar da bana çarptı” dedi.

Bazı vatandaşlar ise kaza yapan araçlarına yağmur girmemesi için patlayan camlarının yerine branda örterek araçlarının içini korumaya çalıştı.

Kaza yapan otomobillerin çekiciler ile çekilmesinin ardından otoyolun kapanan şeritleri yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.